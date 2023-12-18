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Gündem Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'
Gündem

Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:39:00 -
Hamas İsrail'i ziyaret eden ABD'yi dünyaya böyle rezil etti! 'Hangi deneyimi paylaşıyor?'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuşan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, "ABD Savunma Bakanı'nın İsrail ile hangi deneyimi paylaştığını soruyoruz? Vietnam'daki zaferlerinden mi bahsediyoruz? Ya da 20 yıl sonra Afganistan'da kazandıkları zaferden mi?" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın İsrail’de düzenlediği ortak basın toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Hamdan, Austin’in İsrail’e yaptığı ziyarete tepki göstererek, "ABD Savunma Bakanı'nın İsrail ile hangi deneyimi paylaştığını soruyoruz? Vietnam'daki zaferlerinden mi bahsediyoruz? Ya da 20 yıl sonra Afganistan'da kazandıkları zaferden mi? Paylaşılacak tek deneyim kadın ve çocukların öldürülmesi, hastanelerin, evlerin ve okulların yıkılmasıdır" dedi.

"Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz"

İsrail'in Gazze Şeridi’ni sömürgeleştirmesine karşı çıktıklarını ifade eden Hamdan, "Halkımız topraklarında kalacak. Çünkü onlar toprakların gerçek sahipleridir. İnsanların yerlerinden edilmesi, onları kendilerine ait olmayan bir toprağa yerleştirmek, dünyanın dört bir yanından insanları ithal ederek oluşturulan bu varlığın (İsrail) kültürüdür. Yüz binlerce Siyonist kendilerini Filistin halkına dayattı. Bu aptalca bir ahmaklıktır. Biz binlerce yıldır bu toprakların sahibiyiz" dedi.

İsrail'e esir takası şartı

İsrail'le esir takasına ilişkin her türlü öneriye açık olduklarını ancak bombardıman durdurulana kadar hiçbir görüşme yapılmayacağını yineleyen Hamdan, "Bize yönelik saldırganlık tamamen sona erene kadar esir takası için hiçbir müzakere yapılmayacağını teyit etmek istiyoruz. Mısır ve Katar'daki kardeşlerimizin her türlü girişimine açığız. Buna halkımızın fedakarlıklarını ve Filistin ulusal vizyonumuzu akılda tutarak bakacağız" diye konuştu.

Hamas'ın yeni bir ateşkes anlaşmasını engellediği yönündeki iddiaları yalanlayan Hamdan, bunun "yalnızca işgalin yalanlarını benimsemek" olduğunu belirtti.
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