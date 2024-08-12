Hamas: İsrail'e zaman kazandırmaktan vazgeçin!

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, işgal rejimi ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yanıt geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlangıcından bu yana Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşlerin ateşkes anlaşmasına varılması ve halkımıza yönelik soykırım savaşının sona erdirilmesi yönündeki çabalarının başarıya ulaşmasını sağlamak konusunda hırslı olmuş ve bu saldırganlığı durdurmaya yönelik her türlü çabaya olan desteğini teyid etmiştir.

Hamas Hareketi, halkımızın hedef ve çıkarlarını tahakkuk ettirmek, akan kanına son vermek ve onlara yönelik soykırımı durdurmak için birçok müzakere turu gerçekleştirerek gerekli tüm esnekliği ve pozitifliği sağlayarak, esir değişimi, halkımıza yönelik yardımlar, tehcir edilmiş olanların evlerine dönüşü ve bu saldırıların yerle bir ettiği yerlerin yeniden imar edilmesi konusunda yolu açtı.

Bu bağlamda Hareket, 6 Mayıs 2024'te arabulucular tarafından sunulan bir öneriyi kabul etti, Başkan Biden'ın 31 Mayıs 2024'te yaptığı ilanı ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı Kararını memnuniyetle karşıladı. Fakat düşman bunlara, reddederek ve halkımıza karşı katliamlara devam ederek karşılık verdi. Ve kendisi kalıcı bir ateşkes konusunda ciddi olmadığını teyid eden duruşunda devam etti. Nitekim halkımıza karşı saldırgan davranışları bunun pratikteki kanıtı oldu.

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Her ne kadar biz ve Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler, işgalin ve başbakanının gerçek niyet ve duruşlarının farkında olsak da, Hareket, 02/07/2024 tarihli son anlaşmaya da yanıt verdi. Ki bu anlaşma esnasında düşman müzakere süreci boyunca ortaya çıkmamış yeni şartlarla karşımıza çıktı ve ateşkes için herhangi bir anlaşmaya varmayacağını teyid eder şekilde halkımıza karşı saldırılarında tırmanışa, daha fazla katliam yapmaya yöneldi ve bu durum Hareketin şehid lideri İsmail Heniye'ye -rahmetullahi aleyh- suikaste kadar vardı.

Bu üçlü açıklamanın açıklanmasından sonra dahi düşman, 10/08/2024 Cumartesi günü Gazze'nin ed-Derec mahallesindeki et-Tabiin Okulu'nda sabah namazı kılan yerinden tehcir edilmiş insanlara karşı iğrenç bir suç işleyerek katliam gerçekleştirdi. Ve bu katliam yüzden fazla sivilin şehid düşmesine ve 250'den fazlasının da yaralanmasına yol açtı.

*Tüm bunların ışığında Hareket, halkımızı ve onların çıkarlarını korumaya yönelik şiddetli arzusu ve sorumluluğu gereği, arabulucuları düşmanın saldırılarına perde sağlayan ve halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşını daha fazla devam ettirecek şekilde kendisine daha fazla zaman sunacak yeni müzakere turları ya da yeni teklifler sunmak yerine Harekete sundukları ve 02/07/2024 tarihinde üzerinde mutabakata vardıkları hususları Biden'ın vizyonuna ve Güvenlik Konseyi kararına dayalı olarak hayata geçirecek ve işgalin ona sadık kalmasını sağlayacak bir plan sunmaya çağırıyor.