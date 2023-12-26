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Aktüel 'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'
Aktüel

'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'

Yeniakit Publisher
2023-12-26 00:09:00 -
'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'

Eski Fazilet Partisi Milletvekili Necmettin Aydın, 'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Necmettin Aydın'ın 'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır' başlıklı o yazısı;

İki buçuk aydır insanlık tarihinin en büyük vahşetini bütün dünya canlı yayın takib etmektedir. Aslında batı demek zaten vahşet demektir. Kanlı tarihi daha beter örneklerle doludur. Ancak bu farklıdır. Tam bir soykırımdır. Terör devleti İsrail dünyanın en gelişmiş ve yasaklı silahları ile tamamen sivilleri vurmaktadır ve bütün dünya susmakla kalmayıp İsrailin haklı olduğunu söylemektedir.  

Birleşmiş Milletler dahil tüm uluslarası kurum ve kuralların Müslümanları kandırmak , katletmek için kurulduğu açığa çıkmış, batının vahşi, kanlı yüzü aşikar olmuştur. Siyonizmin dünyanın tüm süper güçlerini kontrol ettiği ortaya çıkmıştır

Sayın Erdoğan’ın dışında Müslüman Ülkelerin de bu vahşet karşısında sus-pus kalması çok acı vericidir. Asıl acı olan Netanyahunun oturun oturduğunuz yerde azarıdır. Bu İslam alemi için tam bir yüz karasıdır.

Tüm bu vahşete karşı yiğitçe-kahramanca tek direnen HAMAS ve DİĞER MÜCAHİT GURUPLARDIR. Abluka altındaki küçük bir alanda, yokluk içinde ve yer altında ürettikleri silahlarla dünyanın en gelişmiş silahlarını kullanan İsrail ordusunu perişan etmişlerdir. İsrail ve müttefikleri yenilmişlerdir. Burdan nasıl çıkacaklarını kara kara düşünmekte ve adeta HAMAS’A yalvarmaktadırlar. Çok ağır bedel ödüyoruz diyen Netanyahu , barışa hazırız diyen Herzog bu gerçeği söylemişlerdir 
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Bu savaş İsrail için dönüm noktasıdır. Onlar için yıkım ve yok oluşun başlangıcıdır. Artık orda tutunmaları mümkün değildir. Zulmün zirvesi yok oluşunun başlangıcıdır. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelecektir. 

İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAFERİ KAZANILMIŞTIR. Elbette bedeli ağır olmuştur. Onlarca Peygamberin geldiği, iki büyük dinin doğduğu , bizim Peygamberimizin Miraç yolculuğuna çıktığı bu topraklar hep, İnsanlığa hidayetin yayıldığı merkez olmuş , çok büyük zulümler de yaşanmıştır. Bu toraklar yine bu gün insanlığı aydınlatan bir ışığın doğmasına analık etmektedir. Bu büyük savaşın , büyük zaferin ve vahşetin iki önemli sonucu olacaktır. 

1-Mücahitler bu mücadele ile İslamın itibarını kurtarmış, sokağa çıkmaya korkan Müslümanların kendine gelmesine vesile olmuş,batı değerleri anlamını yitirmiştir

2- Mücahitler bu mücadele ile İnsanlığın Vicdanını uyandırmıştır. Bu uyanan vicdanlar siyonizmi yok edecektir. Artık dünya bu güne kadar mazlum rolü ile dolaşan Yahudilerin utançla dolacaşakları bir yer olacaktır. En büyük işaret Netanyahu ‘’ey yahudiler , yahudiliğinizi gizleyin’’ demiş olmasıdır.

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