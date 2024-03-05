Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'

Kahire'de arabulucular tarafından 2 gün önce başlatılan, Hamas heyetinin de katıldığı görüşmelerden sonra açıklama Bassem Naim'den geldi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Naim, Reuters'a konuştu.

Naim, Hamas'ın ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu, İsraillilerden cevap beklediklerini ifade ederek, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık ABD'lilerin sahasında" dedi.

İsrail, Hamas'ın hayatta olan tüm rehinelerin listesinin verilmesi talebini reddetmesi nedeniyle görüşmelere heyet göndermemişti.

Naim siyonsitlerin bu kararına ilişkin de kararlarının geçerli olduğunu söyledi. Rehinelerin savaş bölgesine dağıldığını ve ayrı gruplar tarafından tutulduğu için de ateşkes olmadan listenin verilmesinin imkansız olduğunu tekrar etti.

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ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürüyor.