  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan'ın ünlü şirketinden beklenmedik karar! Türkiye'den bir anda çekildiler

İhracatın lider sektöründen görülmemiş performans! Bu şubat başka şubat!

Hükümetten emeklilere 6 bin lirayla ilgili müjde! 'Planlanıyor' diyerek açıklandı

Boyundan büyük konuştu! Ekrem ev hanımlarını küçümsedi

Yeniden Refah Partisi ittifakla ilgili son kararını duyurdu: Bu bir zorunlu açıklamadır

Yandaş gazeteci şecaat arz ederken CHP’li adayın maskesini düşürdü

Suudi Arabistan’la görüşen Bakan Bolat bombayı patlattı! 302 milyar dolarlık hedefi böyle açıkladı

Altını olanlara müjde! O gün çok kritik!

Yerel seçim öncesi Ankara’yı sallayan anket! Fark açıldı

İngilizler olay gelişmeyi duyurdu! Türkiye, dün gece İsrail'i saf dışı bırakacak bir adım attı
Gündem Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'
Gündem

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'

Yeniakit Publisher
2024-03-05 15:43:00 -
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sona erdi! 'Netenyahu istemiyor'

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen ateşkes görüşmeleri tamamlandı.

Kahire'de arabulucular tarafından 2 gün önce başlatılan, Hamas heyetinin de katıldığı görüşmelerden sonra açıklama Bassem Naim'den geldi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Naim, Reuters'a konuştu.

Naim, Hamas'ın ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu, İsraillilerden cevap beklediklerini ifade ederek, "Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık ABD'lilerin sahasında" dedi.

İsrail, Hamas'ın hayatta olan tüm rehinelerin listesinin verilmesi talebini reddetmesi nedeniyle görüşmelere heyet göndermemişti.

Naim siyonsitlerin bu kararına ilişkin de kararlarının geçerli olduğunu söyledi. Rehinelerin savaş bölgesine dağıldığını ve ayrı gruplar tarafından tutulduğu için de ateşkes olmadan listenin verilmesinin imkansız olduğunu tekrar etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan TSK uçağı Ürdün'e ulaştı!
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan TSK uçağı Ürdün'e ulaştı!

Gündem

Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan TSK uçağı Ürdün'e ulaştı!

Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı
Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı

Gündem

Devlet Bahçeli'den Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı!

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici
BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici

Dünya

BM Genel Kurul Başkanı Francis'ten Gazze açıklaması: Utanç verici

Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!
Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Gündem

Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!
Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

Dünya

Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23