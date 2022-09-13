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Dünya Hamas heyeti Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrov'la görüştü
Dünya

Hamas heyeti Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrov'la görüştü

İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyetinin Moskova'da Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 17:55:00 -
Hamas heyeti Rusya Dış İşleri Bakanı Lavrov'la görüştü

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet dün (12 Eylül Pazartesi) Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını başlattı. Heniyye ile birlikte Moskova'ya giden heyette Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El-Aruri, Siyasi Büro üyeleri Dr. Musa Ebu Merzuk ve Dr. Mahir Salah bulunuyor.

Hamas heyetinin Moskova'da Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldiği belirtildi.

Hamas'ın Filistin Enformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamasına göre heyet görüşmede Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler, İsrail işgal rejiminin başta Kudüs olmak üzere muhtelif yerlerde Filistin halkına yönelik hak ihlalleri, Batı Şeria şehirlerine sürekli tekrar eden baskınları, Gazze ablukasının devam etmesi, 1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistinlilere yönelik baskı politikası ve işgal zindanlarındaki Filistinli esirlere yönelik haksızlıkları gibi muhtelif dosyalar üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca Filistin'de safların birleştirilmesi konusu üzerinde de karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Heyet, Filistin halkının işgal edilmiş vatanını kurtarıncaya ve yurtlarından çıkarılmış olanlar geri dönünceye kadar direnişi sürdürme hakkının bulunduğunu vurguladı. Heyet, Filistin ve Lübnan halklarının doğal servetlerine sahip çıkma haklarının bulunduğunu dile getirerek işgal güçlerinin bu servetleri çalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

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