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Gündem Hamas heyeti Kahire’den ayrıldı!
Gündem

Hamas heyeti Kahire’den ayrıldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 19:49:00 - 2024-05-05 19:58:50
Hamas heyeti Kahire’den ayrıldı!

İsrail ile ateşkes müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirterek, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını ifade etti.

Yetkili, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" dedi.

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