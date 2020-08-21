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Aktüel Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail sorumlu
Aktüel

Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail sorumlu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:41:01 -
Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların sonuçlarından İsrail sorumlu

GAZZE (AA) - Hamas, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar, ablukanın sıkılaştırılması ve halkın yaşamının daha da zorlaştırılmasının muhtemel sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'ye karşı saldırganlığını sürdürmesi, ablukayı sıkılaştırması, halkın yaşamını daha da zorlaştırması ve direniş mevzilerini bombalamasının sonuçlarına katlanmalı ve bedelini ödemelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkının ve direnişinin azmini kıramayacağını vurgulayan Berhum, şunları kaydetti:

"Direnişin verdiği karşılık, halkın koruyucusu olduğunun, bombardıman ve kuşatma devam ederse düşmanla savaşmakta tereddüt etmeyeceğinin göstergesidir."

İsrail medyasında dün akşam Gazze'den roketler atıldığı İsrail'in de misilleme olarak hava saldırısı düzenlediği haberleri yer almıştı.

Gazze'de son zamanlarda tırmanışa geçen gerginlik sürerken, İsrail uçakları sık sık Hamas'a ait noktalara saldırılar düzenliyor.

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