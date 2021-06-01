Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar: 1111 rakamını unutmayın!

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil başkanlığındaki Mısır güvenlik heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında HAMAS'lı lider es-Sinvar, "Bizden çalınan haklarımızı geri almaya gücümüzün yettiğine olan inancım tamdır. Size bir rakam söylüyorum: 1111. Ağzımdan duyduğunuz bu rakamı kaydedin çünkü gelecekte çok iyi hatırlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Devlet işlerini düzene sokmak ve mevcut sorunları çözümlemek üzere önümüzdeki günlerde Kahire'de önemli ulusal uzlaşı toplantılarının gerçekleştirileceğini aktaran HAMAS'ın Gazze sorumlusu, bu vesileyle silahlı direniş ile Filistinli kurumların meşruiyetinin aynı çatı altında toplanacağını söyledi.

Siyonist işgal rejiminin Filistin topraklarındaki işgaline son vermek ve anavatanlarından uzaklaştırılan Filistinli mültecilerin topraklarına dönmelerini sağlamak için mücadeleye devam edeceklerini belirten es-Sinvar, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

Mısırlı yetkililerle varılan ateşkesi istikrara kavuşturmanın ve halkımıza yönelik saldırıları engellemenin tüm detaylarını görüştük. Keza direniş güçlerimizin, eskiye nazaran bin kat daha iyi olduğunu ve herhangi bir saldırganlığı püskürtmek için ellerinin tetikte olduğunu teyit ettik. Mısırlıları ve dünya liderlerini, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik gayrimeşru uygulamalarını engellemeye davet ettik. Mısırlı heyetle, işgal ordusunun talan ettiği Gazze Şeridi'nin yeniden imarı meselesi ve bu bağlamdaki uluslararası fonları masaya yatırdık. Kendimizi ve davamızı, yaşamayı hak eden bir millet olduğumuzu ve haklarına nail olmayı hak eden bir halk olduğumuzu dünya masasına dayattık. Bunun yanı sıra Gazze'ye uygulanan ambargoyu kırmaya ve insanlarımıza iyi bir yaşam fırsatı sunmaya çok yakınız.

Diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün Fetih yetkilileriyle görüştükten sonra bugün Gazze'ye geçen Mısırlı heyet, burada HAMAS yetkilileriyle bir araya geldi.

HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil başkanlığındaki heyet ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı.

Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında el-Hayye, görüşme sırasında, son zamanlarda bölgede yaşanan gerilim, siyonist gasıpların kutsal mekânları hedef alan saldırıları ve başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere Gazze, Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin kentlerine yönelik saldırılarının durdurulması konularının ele alındığını belirtti.

Mısır'a üstlendiği rolünden ötürü müteşekkir olduklarını dile getiren el-Hayye, "Şimdi daha iyi durumdayız. Ayrıca Mısır'daki kardeşlerin işgalcilere baskı yapması için elimizde yeni belgeler var." diye devam etti.

HAMAS'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, işgalcilerin 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 siyonistin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.