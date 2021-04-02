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Dünya Hamas Filistin'deki seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi
Dünya

Hamas Filistin'deki seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Filistin'de yapılacak seçimler için Türkiye'den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:15:00 -
Hamas Filistin'deki seçimler için Erdoğan'dan yardım istedi

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği aktarıldı.

Filistin, Türkiye'den yardım istedi

Filistin, yaklaşan seçimler öncesi Türkiye’den yardım istedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Haniye’nin Erdoğan’dan İsrail'e Kudüs'teki seçim sürecini aksatmaması ve müdahale etmemesi için baskı yapması için yardım istediği belirtilirken, Türkiye'ye seçimleri izlenmesi ve denetimine katılması çağırısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, özellikle seçim sürecindeki gelişmeler başta olmak üzere Filistin’deki siyasi durumuna ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edilirken, Haniye’nin Erdoğan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak yeniden seçildiği için tebrik ettiği belirtildi.

Filistin'de seçim

Filistin’de parlamento seçimlerinin 22 Mayıs'ta ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

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