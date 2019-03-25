Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı Hamas, İsrail ile yaşanan karşılıklı saldırıların ardından ateşkes sağlandığını duyurdu. Ajanslar, İsrail'in anlaşmak için Mısır'ı devreye soktuğunu yazdı.

Hamas, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.