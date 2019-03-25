Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

Hamas, İsrail ile yaşanan karşılıklı saldırıların ardından ateşkes sağlandığını duyurdu. Ajanslar, İsrail'in anlaşmak için Mısır'ı devreye soktuğunu yazdı.
25 Mart 2019 Pazartesi 23:12
Hamas, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.
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