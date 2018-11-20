Hamas duyurdu: Ateşkes için bize yalvardılar

Hamas liderlerinden Hüsam Bedran, "İsrail ateşkes için adeta yalvardı" açıklamasında bulundu.

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi Husam Bedran, ateşkese karşılık Hamas’tan siyasi bir bedel talep edilmediğini belirterek, “İşgalci siyasi bir bedel vermeyeceğimizi çok iyi biliyor. Dolayısıyla bizim bu tür uzlaşılar için direnişe tek bir sınırlama getirmemiz söz konusu değildir” dedi.

'Taviz vermeyi adet edinen Hamas değildir'

Arabi 21’e demeç veren Bedran “Başta Hamas olmak üzere Filistin direniş grupları, Gazze’deki durum konusunda bazı noktalarda uzlaşıya vardılar. İsrail, Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin sonuçlarına mahkum olacağını bildiğinden savaşın her an patlak verebileceğini çok iyi biliyor. Bu süreçte başlayacak bir savaşı sona erdirmek ise mümkün olmayacaktır. O nedenle arabulucular üzerinden ateşkesin sağlanması için adeta yalvardı. Bu uzlaşı ve ateşkesi Yüzyılın Anlaşması’yla irtibatlandırmak yalandan öte bir şey değildir. Bazıları bu yalanları yayarken, bazıları da onları doğruluyor. Ama taviz vermeyi adet edinen Hamas değildir” ifadesini kullandı.