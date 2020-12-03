  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor
Aktüel

Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:51:56 -
Hamas: Bahreyn, Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer alıyor

GAZZE (AA) - Hamas, Bahreyn'in Batı Şeria'da İsrail işgali altında olan bölgelerde üretilen ürünleri "İsrail malı" kabul etmesini kınadı ve bunu, "Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer almak" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zuhri, "Bahreyn Ticaret Bakanı'nın açıklamaları, ülkesinin işgal bölgesinin ürünlerine yönelik tavrı, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve Filistin'e karşı İsrail işgalinin yanında yer aldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zeyyani'nin açıklamalarını kınayan ve Bahreyn halkını, hükümete baskı yapmaya çağıran Zuhri, "Filistin halkına yönelik alçaltıcı ve düşmanlık dolu tavırdan vazgeçilmesini" istedi.

Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zeyyani, Times Of Israel gazetesine verdiği demeçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" kabul edeceklerini ve ayrı etiket kullanmayacaklarını söylemişti.

ABD de geçen ay Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için bu bölgelerden ithal edilen ürünlerin "İsrail malı" olarak etiketlenebileceğini duyurmuştu.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail'de üretildi" olarak kabul etmiyor.

Daha önce hiçbir Arap ülkesi yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri "İsrail malı" olarak kabul etmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Tarihi anlaşma damga vurmuştu! Katar'dan Türkiye açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılan görüşmenin ardından Katar ..
Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!
Spor

Türk futboluna Ukrayna'dan kötü haber!

Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gelecek yıllar için büyük tehdit oluşturuyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etmesi Baş..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay