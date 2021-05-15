Hamas az önce duyurdu: Deprem olacak hamlemizi beklesinler
Filistin'de bulunan medya binasını bombalayan İsrail'e Hamas'tan çok sert bir tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Deprem etkisi olacak hamlemizi beklesinler" denildi.
İsrail'in medya binasını bombalaması sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, "Deprem etkisi olacak hamlemizi beklesinler" denildi.
İsrail'in Gazze'de 13 katlı meyda binasını vurmasının ardından Hamas'tan çok sert açıklama geldi.
Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.