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Dünya Hamas, ateşkes için şartını açıkladı
Dünya

Hamas, ateşkes için şartını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 01:39:00 -
Hamas, ateşkes için şartını açıkladı

Hamas Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar, katil Netanyahu’nun yeni şartlarıyla ilgilenmediğini ifade ederek, ateşkes anlaşmasının imzalanması için şartını açıkladı.

İşgalci İsrail’in 7 Ekimden bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken İsrail’de Netanyahu hükümeti karşıtlarının protestoları ise şiddetlenmeye başladı.

İsrail’de sendikalar grev karar alırken, katil Netanyahu istifaya çağrılıyor.

Hamas ateşkes şartını açıkladı
Filistin yerel kaynaklarına göre; Hamas lideri Yahya Sinvar, ateşkes anlaşmasının imzalanması için şartını açıkladı. Sinwar, açıklamasında; “İsrail, Philadelphia Koridoru, Netzer Koridoru ve Refah geçiş noktasından çekilmedikçe, anlaşma olmaz. Netanyahu'nun yeni şartlarını müzakere etmekle ilgilenmiyoruz.” dediği ifade edildi.

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