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Dünya Hamaney'den ABD'ye tepki: Hesap hatası yaptılar
Dünya

Hamaney'den ABD'ye tepki: Hesap hatası yaptılar

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin hesap hatası yapmaya devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 01:54:00 -
Hamaney'den ABD'ye tepki: Hesap hatası yaptılar

Kum kentinde yapılan bir toplantıya video konferans aracılığıyla katılan Hamaney, burada yaptığı konuşmada ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, 1979'daki devrimden önce hesap hatası yaptığını ve Şah'ı desteklemek için askeri yetkililer gönderdiğini dile getiren Hamaney, günümüzde de "Süleymani'yi öldürmekle hesap hatası yaptığını" savundu.

Hamaney Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan müzakerelerle ilgili olarak da "Düşman ile yapılan müzakere, görüşme ve kurulan ilişki teslim olmak demek değildir. Şu ana kadar teslim olmadık bundan sonra da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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