  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık! İstanbul Sözleşmesi...

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

Kanayan yaraları durdurup mutlu bir ailenin temellerinin atılması için yeni yasa şart... İstanbul Sözleşmesi uçtu sırada 6284 var

CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip, elektrik verdiler

MKEK’ten "Hibrit FIRTINA Obüsü" hamlesi

İstanbul Sözleşmesi üzerinden kadın hakları edebiyatı yaptı! Sen önce CHP'li kadınları koru

Kirli plan deşifre oldu! Dünyaya böyle servis edeceklerdi

“Bir Zamanlar Kıbrıs” 1 Nisan’da TRT 1’de başlıyor!

Askerlerimize ateş açan hainler etkisiz hale getirildi

Savaşın sanılandan daha büyük olduğunu söylediler! İran’a art arda saldırı
Dünya Hamaney'den ABD'ye sert tepki
Dünya

Hamaney'den ABD'ye sert tepki

İran Lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımların cinayet olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:35:00 -
Hamaney'den ABD'ye sert tepki

Nevruz Bayramı münasebetiyle devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, iç ve dış politikada yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "ABD'nin İran ve bazı ülkelere uyguladığı ekonomik yaptırımlar büyük bir cinayettir. Yaptırımlarla İran'ı zayıflatmayı ve dayatmalarını kabul ettirmeyi amaçlıyorlardı. Bu siyaset boşa çıkartıldı ve bu durum yerli üretimin güçlenmesine yardımcı oldu." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmaya dönme şartının "ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması ve bunu fiilen uygulamaya koyması" olduğunu hatırlatan Hamaney, "ABD'nin önceki ahmak yöneticisinin (Donald Trump) maksimim baskı politikası boşa çıktı. Yeni hükümet de aynı siyaseti güderse o da boşa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney'den halka "seçimlerde sandığa gitmeleri" çağrısı

Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Hamaney, seçimlerde aday olan siyasilerin ülkenin ekonomik sorunlarını çözmek için yaptırımların kaldırılması konusunu ön plana çıkarmamaları gerektiğini belirtti.

Hamaney, "Siyasiler yaptırımların kalıcı olabileceğini düşünerek yerli üretimi güçlendirmeye yönelik siyaset üretmeli." dedi.

Halkın seçimlere yüksek oranda katılım göstermesinin önemine dikkati çeken Hamaney, "Bir ülkede halkın seçimlere katılım oranı o ülkenin ulusal gücünü ortaya koyar. Bu açıdan halkın seçimlere yüksek katılımı önemli." şeklinde konuştu.

Hamaney, yabancı istihbarat servislerinin halkın sandığa gitmemesi için manipülasyon çalışması yürüttüğünü savunarak, "Halkın seçimlere katılım oranlarını düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

İran'da 18 Haziran 2021'de 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. 2020 yılındaki genel seçimlere katılım, ülke genelinde son 41 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 42,57 olarak kaydedilmişti. Başkent Tahran'da ise bu oran yüzde 25 seviyelerinde kalmıştı.

İran menşeli bazı sosyal medya hesaplarından bir süredir iş başındaki siyasilerin ülkeyi kötü yönettikleri gerekçesiyle "seçimlerin boykot edilmesi" çağrıları yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi
Dünya

Japonya'da meydana gelen şiddetli depremin büyüklüğü revize edildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında dün meydana gelen depremin büyüklüğü 6,9 olarak değiştirildi.
Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi
Siyaset

Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi

Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi
Gündem

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Obama itirafı! Biden'i bu yüzden gönderdi

ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişiminde Obama’nın Türkiye’yi aramakta geç kaldığını itiraf etti. ABD’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay