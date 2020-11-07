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Dünya Hamaney’den ABD açıklaması: Başkanlık seçimleri tiyatro oyunu
Dünya

Hamaney’den ABD açıklaması: Başkanlık seçimleri tiyatro oyunu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) seçimi Biden'ın kazanmasının ardından Washington'un yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren İran’ın dini lideri Hamaney seçime bir tiyatro benzetmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:08:00 -
Hamaney’den ABD açıklaması: Başkanlık seçimleri tiyatro oyunu

ABD seçimlerini Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Özellikle ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren İran'dan seçimlerin sonuçlanmasının ardından kritik açıklamalar yapıldı.

Biden'ın seçimleri kazandığını ilan ettikten sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD'deki durum ve seçimleri hakkında söyledikleri bir tiyatro oyunu. Bu, liberal demokrasinin çirkin yüzünün bir örneği. Sonuç ne olursa olsun kesinlikle açık olan tek şey, Amerikan rejiminin tartışmasız siyasi, medeni ve ahlaki düşüşü" yorumunda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Hüsameddin Aşna da paylaşımında, bir 'alçağın' gittiğini söyledi.

Biden nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı

ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylemişti.

 

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