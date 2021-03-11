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Dünya Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı
Dünya

Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, DEAŞ'ı ABD'nin kurduğunu ve kendilerinin de bunu itiraf ettiğini açıkladı. Hamaney, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:33:00 -
Hamaney DEAŞ'ı kimin kurduğunu açıkladı

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından korunmasına tepki gösteren Hamaney, "ABD, muhalifini testereyle parça parça eden Suudi hükümetine destek veriyorken insan haklarının savunucusu olduğunu iddia ediyor" dedi.

"DEAŞ'ı ABD kurdu"

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından oluşturulmuş bir örgüt olduğu iddiasını yineleyen Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı kurdu ve Amerikalıların kendisi de bunu itiraf etti. Daha sonra DEAŞ'ın varlığını bahane ederek bölgede askeri üsler kurdular. DEAŞ'a modern medya tesisleri ve finansal destek sağladılar. Onların Suriye'nin petrolünü satmasına zemin hazırladılar sonra da DEAŞ'la savaştıklarını iddia ediyorlar" açıklamasını yaptı.

"ABD, Suriye'den çekilmeli"

Hamaney, ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerini çekmesi gerektiğini belirterek, "ABD kesinlikle Suriye ve Irak'tan çekilmeli. Irak halkının iradesi ve çıkarılan yasa bu yöndedir. Suriye'den de en kısa zamanda çekilmelidir" dedi.

İran lideri ülkesinin Suriye ve Irak'taki askeri varlığının ise danışmanlık düzeyinde olduğunu ve bu ülkelerin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

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Yorumlar

Ortadoğudaki Şiiler ABD'ye düşman da, Sünni Araplar niye yalakalık yapar

Ben bunu bir türlü çözemedim.
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Nostalji

elbette IRAn kurdu. 
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