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Hamamönü Söyleşileri yeni sezona hazır

Kültür, sanat, edebiyat, bilim ve tarih denince ilk akla gelen etkinlik olan Hamamönü Söyleşileri yeni döneme "merhaba" dedi.

03 Eylül 2019 Salı 09:20
Hamamönü Söyleşileri yeni sezona hazır

Kültür, sanat, edebiyat, bilim ve tarih denince ilk akla gelen etkinlik olan Hamamönü Söyleşileri yeni döneme "merhaba" dedi.


Ankara’nın önde gelen sanatçıları, edebiyatçıları ve akademisyenleri, yıllardır olduğu gibi Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği Hamamönü Söyleşileri’ne konuk olacak. 19.00-21.00 saatleri arasında Kabakçı Konağı’nda düzenlenen söyleşiler, sohbetseverleri bir araya getirecek. Vatandaşlar çeşitli konserlerin de düzenleneceği söyleşilerle ilgili tüm detayları www.altindag.bel.tradresinden öğrenebilecek.Hamamönü Söyleşileri’nin Altındağ için önemli bir değer olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu söyleşilerin Ankara’nın kültür, sanat ve edebiyat hayatına önemli katkı sağladığını söyledi.



Kültür ve sanatın başkenti


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu söyleşiler Ankara’nın kültür, sanat ve edebiyat hayatındaki boşluğunu dolduruyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın kalbi durumunda olan Altındağ, bugün kültür, sanat, tarih ve edebiyata verdiği katkıyla yine Ankara’nın kalbi konumunda Hamamönü Söyleşileri’nin kapısı herkese açık Bu güzel akşamlara tanıklık etmek isteyen herkesi Hamamönü Söyleşileri’ ne bekliyoruz. Altındağ, kültür ve sanatın başkenti olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:20
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