  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye Cumhurbaşkanı' ibaresine itiraz etmişlerdi... Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer'in davetiyesinde de aynı ibare yazılıymış!

TBMM'de çer çöp medyanın uyduruklarını hiç eden görüntü!

Rusya'dan çileden çıkaran Türkiye talebi! Son istekleri tepki çekti

Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

İşte 2023'te Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller

Müslüman öğrencilerin başarısı! Ankara Üniversitesi'nde İslami değerlerin alaya alındığı 'İnek Bayramı' iptal edildi

PKK Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesti, CHP'ye o emri verdi!

Savaş halindeki ülkeden Baykar Fabrikası duyurusu! 'İki planımız var' diyerek ilan ettiler

Türkiye'nin çok büyük doğalgaz keşifleri sonrası bu 2 il boru gazı tüketiminde lider, ortaya çıktı! Şaşkına çeviren haber

Tamı tamına 228 ton altın! Şaşkına çeviren plan ortaya çıktı! Tüm dünya şokta
Kültür - Sanat Hamamönü Dersleri, Devlet Araştırmaları Merkezi'nde
Kültür - Sanat

Hamamönü Dersleri, Devlet Araştırmaları Merkezi'nde

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:41:00 -
Hamamönü Dersleri, Devlet Araştırmaları Merkezi'nde

Devlet Araştırmaları Merkezi Hamamönü Dersleri, 4 Haziran Pazar saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Dr. Mehmet Doğan'ın katılacağı Hamamönü Dersleri'nde, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda siyasi ideoloji ve Cumhuriyete giden yol" konusu işlenecek.

İşte programın afişi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23