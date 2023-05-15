  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen olacağı budur! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?
Medya

Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen olacağı budur! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:10:00 -
Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen olacağı budur! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?

Seçimlerden önce patates-soğanı dillerine dolayıp güya siyaset ürettiğini zanneden muhalefet, 14 Mayıs’ta halktan okkalı bir şamar yedi. Millet İttifakı’nın çapsızlığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat ise “Soğan... Patates... Domates... Fasulye... Elbette önemlidir. Geçmişte de siyaset malzemesi yapılmıştır. Demokrat Parti döneminde... Demirel'li, Özal'lı yıllarda. Sebzeli, meyveli muhalefetin alıcısı vardır... Meydanlarda alkış da getirir. Ama... Sadece soğan-patates, bir seçim stratejisi değildir. Dün görüldüğü gibi” dedi.

Seçimlerden önce patates-soğanı dillerine dolayıp güya siyaset ürettiğini zanneden muhalefet, 14 Mayıs’ta halktan okkalı bir şamar yedi. Millet İttifakı’nın çapsızlığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat ise “Soğan... Patates... Domates... Fasulye... Elbette önemlidir. Geçmişte de siyaset malzemesi yapılmıştır. Demokrat Parti döneminde... Demirel'li, Özal'lı yıllarda. Sebzeli, meyveli muhalefetin alıcısı vardır... Meydanlarda alkış da getirir. Ama... Sadece soğan-patates, bir seçim stratejisi değildir. Dün görüldüğü gibi” dedi. 

Donat, özetle şunları kaydetti: “Gabar'da petrol fışkırdıysa... Dalga geçmeyeceksin... Küçümsemeyeceksin.

Karadeniz'de doğalgaz bulunduysa... Alay etmeyeceksin.

TCG Anadolu... Türkiye'nin gururu... Millet ziyaret için kuyruğa giriyorsa... "Maket" diye küçümsemeyeceksin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togg'a kusur bulursan... Havalimanına laf edersen... Yolları, tünelleri, Yüksek Hızlı Treni, köprüleri eleştirirsen...

Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen... Seçimde umduğunu bulamazsın.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23