Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen olacağı budur! Ne oldu, renginiz soldu değil mi?
Seçimlerden önce patates-soğanı dillerine dolayıp güya siyaset ürettiğini zanneden muhalefet, 14 Mayıs’ta halktan okkalı bir şamar yedi. Millet İttifakı’nın çapsızlığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat ise “Soğan... Patates... Domates... Fasulye... Elbette önemlidir. Geçmişte de siyaset malzemesi yapılmıştır. Demokrat Parti döneminde... Demirel'li, Özal'lı yıllarda. Sebzeli, meyveli muhalefetin alıcısı vardır... Meydanlarda alkış da getirir. Ama... Sadece soğan-patates, bir seçim stratejisi değildir. Dün görüldüğü gibi” dedi.
Seçimlerden önce patates-soğanı dillerine dolayıp güya siyaset ürettiğini zanneden muhalefet, 14 Mayıs’ta halktan okkalı bir şamar yedi. Millet İttifakı’nın çapsızlığına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat ise “Soğan... Patates... Domates... Fasulye... Elbette önemlidir. Geçmişte de siyaset malzemesi yapılmıştır. Demokrat Parti döneminde... Demirel'li, Özal'lı yıllarda. Sebzeli, meyveli muhalefetin alıcısı vardır... Meydanlarda alkış da getirir. Ama... Sadece soğan-patates, bir seçim stratejisi değildir. Dün görüldüğü gibi” dedi.
Donat, özetle şunları kaydetti: “Gabar'da petrol fışkırdıysa... Dalga geçmeyeceksin... Küçümsemeyeceksin.
Karadeniz'de doğalgaz bulunduysa... Alay etmeyeceksin.
TCG Anadolu... Türkiye'nin gururu... Millet ziyaret için kuyruğa giriyorsa... "Maket" diye küçümsemeyeceksin.
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Togg'a kusur bulursan... Havalimanına laf edersen... Yolları, tünelleri, Yüksek Hızlı Treni, köprüleri eleştirirsen...
Hamama gidip kurnayı, düğüne gidip zurnayı eleştirirsen... Seçimde umduğunu bulamazsın.”