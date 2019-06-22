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Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan hamam böceklerinden kurtulmak istiyorsanız ilaç kullanmadan uygulayacağınız doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Peki, ilaç kullanmadan hamam böceklerine zarar vermeden doğal yöntemlerle hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan hamam böceklerinden kurtulmak istiyorsanız ilaç kullanmadan uygulayacağınız doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Peki, ilaç kullanmadan hamam böceklerine zarar vermeden doğal yöntemlerle hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?

Defne yaprağı

Hamam böceklerini evinizden uzak tutacak yöntemlerden birisi defne yaprağı. Evinizin belirli köşelerine ezdiğiniz defne yapraklarını koyarak hamam böceklerini evinizden uzak tutmanız mümkün. Aroması ile böcekleri uzak tutacak bu bitki en çok tercih edilen yöntemlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Boraks

Boraksı hamam böceklerinin yoğun olarak bulunduğu yerlere yayarak hamam böceklerinden kurtulmayı deneyebilirsiniz. Boraksa dokunduklarında su kaybeden böcekler kısa bir süre içinde öldüğü için oldukça etkili bir kullanım şekli elde edebilirsiniz.

İdris otu

Sadece hamam böceklerini değil sivrisinek ve diğer böcekleri de öldüren idris otu kullanımı için bir parça pamuğun üzerine idris otu yağını dökün ve pamuğu evin belirli köşelerine koyun. Diğer bir kullanım şekli için ise 5 damla idris otu yağı ile 10 damla nane yağını karıştırın ve hamam böceklerinin olduğu yerlere sıkın.

Karbonat ve şeker

Karbonat ile 1 fincan şekeri karıştırarak evinizin belirli köşelerine serpin ve hamam böceklerinden kurtulun. Şeker ile kıskacına alacağınız hamam böceklerini karbonatın gazı ile yok edebilirsiniz.

İnce silisli toprak

Güçlü bir organik elementi olan ince silisli toprağı hamam böceklerini evden uzak tutmak için kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:59
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