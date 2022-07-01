Hamam böceklerinden kurtulmanın 7 Yolu

Evin Her Yerini Temizleyin

Detaylı bir temizlik yaparak hamam böceklerini evde uzaklaştırabilirsiniz. Masa temizliğine çöp bakımına dikkat edin. Yerlere dökülen kırıntıları sürekli temizleyin. Ocak üstü ve yerleri sürekli temizleyin.

Yazın sıcak havalardan kurtulmak için açılan pencereler, hamam böceklerine davetiye çıkartır. Hamam böceklerini yok etmek için yuvalarını bulmak ve yeni yumurtalar bırakmalarını önlemek çok önemlidir. Bu böcekler alerjiye, ishale, deri döküntülerini ve gıda zehirlenmelerine yol açabilecek bakteriler taşır. Bu yüzden evdeki hamam böceklerini yok etmek sağlık açısından gereklidir. Peki, hamam böcekleri nasıl yok edilir? İşte, hamam böceklerini yok etmek için uygulayabileceğiniz yöntemler:

Su Kaynaklarını Kesin

Hamam böceklerinin en sevdiği yerlerden biri de su kaynaklarıdır. Hamam böcekleri susuzluğa dayanamaz ve ölür. Bu sebeple evdeki tüm su kaynaklarını kontrol edin. Akıtma yapanları tamir edin ve bakım yapın.

Yer Zeminine Düzenli Temizlik Yapın

Yerdeki kırıntıları süpürün ve temizleyin. Yere su damlatmamaya özen gösterin. Hiçbir yeri nemli bırakmadan temizliğinizi yapın.

Yemekleri Masanın Üzerinde Bırakmayın

Hamam Böcekleri

Yemekleri ağzı kapalı kaplara koyun. Sabah kahvaltınızı ettikten sonra gece de yatmadan önce mutlaka masanızı toplayın ve ıslak bir bezle silin.

Çöpü Düzenli Olarak Boşaltın

Çöp kovanızı düzenli olarak temiz tutun. İçerisinde çöp bırakmayın ve kapaklı çöp kovası kullanmaya özen gösterin.

Böcek Öldürücü Kullanın

Hamam Böcekleri

Suyu sabunlu kullanın. Sprey şişesine sabunlu su koyarak hamam böceklerinin üzerine sıkın. Sabunlu su en etkili çözümlerden biridir. Sabunlu su sayesinde hamam böceğinin solunum gözeneklerinde ince bir tabaka oluşur. Hamam böceği böylelikle kolayca ölür. Yakaladığınız hamam böceğini mutlaka atın. Yoksa tekrar canlanabilir.

Tuzak Kullanın

Hamam böcekleri suyu çok sever. Bu sebeple su dolu kavanozunuzu evin köşelerine yerleştirin. Böylece, böcekler kavanozun içerisine girer fakat çıkamaz.

Ev Yapımı Böcek Yemini Deneyin

Bir ölçek beyaz un, bir ölçek pudra şekeri ve borik asidini karıştırarak böcek yemi yapabilirsiniz. Buzdolabının yakınlarına, fırının altına ve dolapların ve rafların arkasına bu tozu serpebilirsiniz. 2 ya da 3 hafta içerisinde ölmelerini ve yeni yumurtaların tekrar canlanmalarını bekleyin. Bunun için hepsi ölene kadar borik asit kullanın. Karışım, rutubetli ortamlarda topaklanır, bu sebeple zeminin üzerine bir gazete ya da alüminyum folyo kullanarak bu karışımı kullanabilirsiniz.

Hamam Böceği Yemi Kullanın

Hamam böceği yemi kullanabilirsiniz. Hamam böcekleri bu yemleri yer ve yuvalarına taşır. Yuvalarında bulunan diğer hamam böceklerini de öldürür. Bu şekilde hamam böceklerini öldürmek birkaç haftanızı alabilir. Yuvada bulunan tüm hamam böceklerinin öldürülmesi için zehri sürekli olarak kullanmalısınız.