Hamam böceklerinden doğal yöntemlerle kurtulun!

1. NANE YAĞI SPREYİ

Hamam böcekleri, nane yağının kokusundan nefret eder. Bir sprey şişesini suyla doldurup, yirmi damla nane yağı damlatarak hamam böceği kovucusu yapabilirsiniz. Hamam böceklerinin saklandıklarını düşündüğünüz yerleri sıkın.

2. DEFNE YAPRAĞI

Ev böceklerin en iyi ev ilaçlarından biri olarak bilinen bu defne yaprağı spreyi, hamam böcekleri üzerinde de işe yarar. Bir avuç defne yaprağını ezin ve onları böceklerin saklanabileceği köşelere ve çatlaklara bırakın. Çöp kutularının altına da bir avuç koyabilirsiniz.

3. DİATOMALI TOPRAK

Diatom olarak bilinen küçük su canlılarının fosilleşmiş bedenleri, diyatomeli toprak hamam böceği ile temas ettiğinde dış tabakalarını kurutur. Evde sadece güvenli olan gıda sınıfı diatomalı toprak kullandığınızdan emin olun . Toprağa hamam böceklerini çekmek için biraz şeker katın.

4. LİSTERİNE SPREYİ

Ağız gargarası mentol içerir. Diğer esansiyel yağlarla karşılaştırıldığında, mentol ortaya çıkar. Bir gargara spreyi yapmak için, bir litre suya 4 yemek kaşığı listerin karıştırın ve evinizin etrafına püskürtün.

5. DETERJAN SPREYİ

Su ve sabun karışımı ile hamam böceklerini geri püskürtür. Kullanmak için 4 yemek kaşığı sıvı deterjanı 4 bardak su ile birleştirin. Hamam böceklerinin saklandığı yere sıkın.

6. NEEM

Bu şifalı bitki hamam böceği yaşam döngüsünü durdurur. Üreme oranını azaltır ve verimli yumurta sayısını azaltır . Bir macun yapmak için bir avuç neem yapraklarını ezin. Yaprakları 4 bardak suya koyun ve bir sprey şişesini doldurun. Köşelerde, çatlaklarda ve nemli alanlarda püskürtün.

7. SEDİR

Uçucu yağ, güçlü böcek-itici özellikleri ile iyi bilinir. Hamam böcekleri üzerinde etkili olmasının yanı sıra, termitler, güveler ve halı böceklerini de kaçırır. Sedir ağacı yağı evinize hoş bir koku da verecektir. Sedir ağacı yağını evinizde hamam böceklerini gördüğünüz yere pamuk üzerine damlatarak yerleştirin. En iyi sonuç için pamuk toplarını her üç haftada bir değiştirin.