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Hama'da mayın patladı: 1'i albay 3 rejim askeri öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Hama kırsalında patlayan mayın nedeniyle aralarında bir albayın da yer aldığı 3 rejim askerinin öldüğünü duyurdu.

01 Ekim 2019 Salı 21:12
Hama'da mayın patladı: 1'i albay 3 rejim askeri öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Hama kırsalında patlayan mayın nedeniyle aralarında bir albayın da yer aldığı 3 rejim askerinin öldüğünü duyurdu.

SOHR’un aktardığına göre dün akşamdan bu yana bölgede sakin bir hava hakim. Ancak Esed güçleri, zaman zaman İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur ve Ummu Celal bölgesini füzelerle hedef alarak, bu durumu ihlal ediyor.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, ayrıca İdlib semalarının bu sabah keşif uçaklarının yoğun uçuşuna şahit olduğu bilgisi de yer aldı.

Öte yandan SOHR, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait yeni askeri takviyelerin Suriye topraklarına girdiğini, bu sabah askeri bir konvoyun İdlib’in batısındaki Hırbet el Coz bölgesine yöneldiğini bildirdi.

SOHR’a göre Türkiye’ye yakın muhalif gruplara bağlı mekanizmaların eşliğinde, İdlib’in batı kırsalında yer alan İştebrak köyündeki gözlem noktasına doğru hareket eden konvoy, askerlerin yanı sıra lojistik ve askeri teçhizat taşıyan birkaç zırhlı araçtan oluşuyor.

Kaynak: Şarkul Evsat

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 21:12
  1. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
  2. SOHR
  3. Esed güçleri
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Suriye
  6. Hırbet el Coz
  7. İdlib

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