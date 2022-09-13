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Gündem "Ham çökelek" Atilla Taş yine soytarılık peşinde! Yav bi git işine Allah aşkına
Gündem

"Ham çökelek" Atilla Taş yine soytarılık peşinde! Yav bi git işine Allah aşkına

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, gündeme gelmek uğruna yaptığı komik paylaşımlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 10:41:00 -
"Ham çökelek" Atilla Taş yine soytarılık peşinde! Yav bi git işine Allah aşkına

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, gündeme gelmek uğruna yaptığı komik paylaşımlarına devam ediyor.

Soytarılık peşinde koşan ve her seferinde rezil kepaze olan sözde sanatçı, bu defa da "Bugün enteresan bir şekilde Cumhurbaşkanı adayımızı öğrendim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Söz konusu kişinin kim olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Taş, "umut verici" notunu düşmeyi de ihmal etmeyerek "Aç tavuk kendini darı ambarında sanır" atasözünü akıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

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