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Ekonomi Ham ayçiçeği yağının gümrük vergisi düzenlendi
Ekonomi

Ham ayçiçeği yağının gümrük vergisi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:56:38 -
Ham ayçiçeği yağının gümrük vergisi düzenlendi

ANKARA (AA) - Ham ayçiçeği yağının gümrük vergisinde düzenlemeye gidildi.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınının halen devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Düzenlemeyle, ham ayçiçeği yağında gümrük vergisinin hasat öncesi 30 Haziran 2021'e kadar yüzde 3 gümrük vergisi ile 6 avro 100 kilogram/net toplu konut fonu, 1 Temmuz 2021'den itibaren ise yüzde 3 gümrük vergisi ile 28 avro 100 kilogram/net toplu konut fonu olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Düzenlemeden önce ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisi yüzde 36 olarak uygulanıyordu.

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