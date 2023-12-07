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Spor Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler ilişkilerini kesti! Ayrılık neyin habercisi? Gündeme bomba gibi düşecek yeni gelişme
Spor

Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler ilişkilerini kesti! Ayrılık neyin habercisi? Gündeme bomba gibi düşecek yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2023-12-07 18:04:00 - 2023-12-07 18:09:51
Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler ilişkilerini kesti! Ayrılık neyin habercisi? Gündeme bomba gibi düşecek yeni gelişme

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını açıkladı. Basketbol milli takımlardaki görevi sona erdi, çok konuşulacak olayda yeni bir görev alacak iddiası çok konuşulacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler'in milli takımlardaki görevi sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haluk Yıldırım 2016'da, Muratcan Güler ise 2021'de görevlerine başlamıştı.

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