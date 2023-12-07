Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler ilişkilerini kesti! Ayrılık neyin habercisi? Gündeme bomba gibi düşecek yeni gelişme
Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Erkek Milli Takım Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını açıkladı. Basketbol milli takımlardaki görevi sona erdi, çok konuşulacak olayda yeni bir görev alacak iddiası çok konuşulacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Muratcan Güler ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Haluk Yıldırım ile Muratcan Güler'in milli takımlardaki görevi sona erdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler'e teşekkür ederiz. Türk basketboluna değerli katkılarda bulunan Haluk Yıldırım ve Muratcan Güler'e bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haluk Yıldırım 2016'da, Muratcan Güler ise 2021'de görevlerine başlamıştı.
Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kansere tutulma tehlikesini artırıyor! Çok tehlikeli bilim insanları keşfetti! dikkat, gizlice yaklaşıyor
Teknoloji
Teknoloji karşılaşması: İnsan yapay zekâya karşı İstanbul'da yarıştı! Herkesi şok eden çıkış! Önemli ayrıntı
Teknoloji
Tüm dünya tedirgin: Güneş’te açılan o kara yer radyasyon yayıyor! Araştırmacılardan dehşete düşüren karar
Ekonomi
Almanya, Türkiye'den alüminyum külçe ithal etmek istiyor: Türkiye ekonomisi için milyar dolarlık yatırım çekebilir
Teknoloji
BAYKAR'dan Bayraktar TB2 SİHA teslimatı: O ülke harekete geçti! AKINCI TİHA’dan bir ilk! İHA-122 Füzesi atışı
Aktüel
Lapa lapa kar yağışı başlıyor! Plan yapanlar aman dikkat: İstanbul dahil çok sayıda kentte kar alarmı, gece yarısından önce geliyor