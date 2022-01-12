Haluk Özdil’den korkutan açıklama: Dehşet geliyor! O meslekler yok olacak
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, bazı mesleklerin çok yakın zamanda yok olacağını iddia etti.
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, yapay zeka sonrası dünyadaki birçok mesleğin yok olacağını belirtti.
Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, özellikle ekonomi ile ilgilenen mesleklerin sonunun geldiğini söyledi.
Özdil yaptığı açıklamada, "Yapay zeka dehşet bir şekilde ileriyor. Yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bildiğimiz eski mesleklerin hepsini yapay zeka yapacak. Noterlik, muhasebecilik, bankacılık gibi işleri yapanlar boşa çıkacak. Blockchain tarafından kayıt tutulacak. Bu nedenle işsizler ordusu kurulacak. Hatta geçtiğimiz ay Çin’de yapay zeka savcı çıkardılar. Ameliyat ve doktorlar konusunda da yapay zeka kullanılıyor. Her ne kadar ana kontrol insan elinde olsa da teşhis, tedavi anlamında doktorluk da yok olacak mesleklerden... Maalesef birçok meslek yok olacak. İşte geleceğin dünyası bu, birçok insanın boşa çıktığı bir dünya bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.
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