Haluk Özdil’den dehşete düşüren açıklama: Bugün yani 21 Mayıs'ta olacaklardan çok endişeliyim

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 21 Mayıs Cumartesi günü Asya kıtasında büyük bir olayın yaşanacağını açıkladı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuşan Haluk Özdil, endişeli olduğunu söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü dünyayı tedirgin edecek bir olay var. 4’lü zirve var. Japonya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore arasında bir toplantı var. Biden da gidiyor. Çin ABD'ye 'gelme seni yok ederim' dedi. Bir tehdit gelecek. Çin cevap verecek. Kuzey Kore füzelerini çıkaracak. ABD ile İngiltere, dünyayı yok olmaya doğru götürüyor. 21 Mayıs tehlikeli bir gün. Ukrayna-Rusya savaşı bir şey değil bunun yanında. Korkunç bir yere doğru gidiyoruz. ABD bunu yapmazsa Çin tarafından ezim ezim ezilecekti. Orada bir savaş çıkarsa bir dünya savaşı başlayacak" ifadelerini kullandı.