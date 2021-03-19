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Dünya Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor
Dünya

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

Stratejist yazar Haluk Özdil, ABD'nin Irak'ta gizlice yürüttüğü faaliyetler olduğunu belirterek Papa'nın düzenlediği ziyaretin bir arka planının olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:19:00 -

Stratejist, yazar Haluk Özdil, Papa'nın Irak'a düzenlediği ziyaretin arka planını açıkladı.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok' programında konuşan Haluk Özdil, ABD'nin Irak'ta uzay gemisi aradığını söyledi.

Haluk Özdil, "Kitabımda Ur kentinde önemli detaylar var. Burası Hz. İbrahim’in terk ettiği yer. Anunnakilerin bütün tabletlerini alıp çıkardılar. Papa buraya gitti. Ur kentine şu an kimse giremiyor. Altın filan aramıyorlar. ABD, 15 yıldır orayı kazıyor. Burası istihbaratçılar tarafından biliniyor. ABD burada uzay gemisi arıyor. Anonaki, dünyayı uzun süre yönetmiş, onlara göre tanrı kabul edilmiş biri. Mesela Anunnakilerle ilgili film yapamazsınız. Film yapan bir yönetmen trafik kazasında ilginç bir şekilde öldü" dedi.

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