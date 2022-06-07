Haluk Özdil’den bomba iddia: O ülkeden Türkiye'ye 6 milyar dolar gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, ABD'li medya kuruluşun Foreing Policy'de yer alan Türkiye ile Çin yakınlaşmasının kaleme alındığı makaleyi takipçileri ile paylaştı.

Foreingn Policy, Çin'in Türkiye'deki nükleer santral kuracağını ve Ankara'nın Çin ile önemli ticaret anlaşmaları yapacağını yazdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Haluk Özdil, "Makalede, Çin'in Türkiye’de nükleer santral kuracağı yazıyor. Huawei’nin Türkiye’deki yatırım payı yüzde 30’lara çıktı. Bu yıl 6 milyar dolardan söz ediliyor. Dünya değişiyor. Batı’nın ve ABD’nin çöküşe geçtiğini görüyoruz. Bize göre oralardan gelen enflasyon rakamları çok düşük gibi görülse de bu ülkeleri sarsıyor. Bu koşullar altında Çin’i eli güçlü gözüküyor. Değişen dünya düzeninde birçok ülke konumunu belirlemeye çalışıyor. ABD şu an hem kendine hem de Batı’ya çok büyük zarar verdi. Çin’in Türkiye’deki yatırımlarının bu denli büyük olduğunu düşünmüyordum. Yapmış olduğum araştırmalara göre, Çin ticaret yaptığı ülkelerle çok büyük bağlayıcı anlaşmalar yapmıyor. Kazan kazan sistemi yürütüyorlar. 3. Nükleer Santralin Çinlilere verilmesi halinde önemli gelişmeler yaşanabilir. ABD, Türkiye’yi hasım olarak görüyor. Ülke çıkarına yatırımlar yapılıyorsa Çin seçenek olarak önümüzde duruyor" ifadelerini kullandı.