Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Bu altınlardan alın

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, fiziki olmayan altınlarla ilgili olarak çok konuşulacak bir çıkışta bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, altının fiziki olarak alınması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Biz reel altını elimize geçirmediğimiz sürece baronlar, biz bu altının yükselmesine izin vermeyeceğiz diyor. Biz bunu 1945’li yıllarda ABD’de gördük. Evlerde olan altınları topladılar. Toplanan altınlar bize anlatılanlar gibi yüksek olmadı. Tekrar o günlere mi dönüyoruz? Nakit altınları insanlar tutmaya devam ediyorlar. Biz buna yastık altı altın diyoruz. Korkuyorlar, haklılar. Çünkü yarın büyük bir savaş ya da büyük bir ekonomik kriz çıktığında ya da büyük elektrik kesintileri yaşandığında belki o altınlarını muhafaza ettiğiniz yerler faaliyet göstermeyecek. Gittiğiniz zaman sizin altınınız filan olmayacak. Çünkü sanal ortamda gerçek olmayan bir altın var" dedi.