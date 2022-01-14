Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, koronavirüs pandemisinin Nisan ayında sona ereceğini söyledi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuşan Haluk Özdil, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil, "Omicron varyantı şu anda bitmek üzere. Bu görüşün tersini görüşen bir grup profesör ile görüşme halindeler. Mesela Fauci'nin açıklamalarına dikkat çekilmelidir. Nisan ayında omicron varyantı bitecek. Omicron'un o'su kalmayacak. Sınırlar açılarak turizm anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Omicron grip gibi bir hal alacak. Aşı faslı devam edecek. Nisan ayında net olarak bitecek. Üstüna basarak söylüyorum, yaygara yapıyorlar. Zaten Türkiye'de pik yapmak üzere şu an" dedi.