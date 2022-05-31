Haluk Özdil ‘Türkiye’de bulundu! Peşimize düşecekler’ diyerek duyurdu: Dünyayı kurtaracak

Kayseri Kültepe kazıları sırasında bulunan küplerden birinin içinden buğday tanesi çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kiraladığı arazide arkeolojik kazılarda çıkarılan küpte bulunan 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumunun birkaç tanesinden üretim yapmaya başladı.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtaracak bu buğday tohumu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, "Bir mucize haberi ile başlıyoruz. Milattan öncelere ait tohumlar bulundu. İsimsiz bir kahramandan bahsediyoruz. Bu tohumların Luviler tarafından kaldığı tahmin ediliyor. Anadolu’da bir küpün içinde tohumların bulunması bir mucizedir. Dünyada bir buğday kıtlığı var. Bu tohumlar bire beş veriyor. Kıtlık bizleri beklerken Türkiye’de siyez tohumu bulundu. Anadolu toprakları bize çok büyük bir hediye verdi. Bakın 7 bin yıllık buğday çöpe atılıyor. Adını vermek istemeyen bir mühendis o tohumları çöpten çıkartıp çoğaltıyor ve devlete teslim ediliyor. Bu tohumlar devlet tarafından Anadolu’nun çeşitli şehirlerine gönderildi. İyi sonuçlar verdi. Dünyadaki açlık sorununa büyük bir çözüm getirecek bir buğday bu. Yani dünya devletleri bu konuda Türkiye’ye teşekkür edecektir. Hayvanların samanı da bu buğday ile çok rahat karşılanacaktır " ifadelerini kullandı.