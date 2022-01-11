Haluk Özdil tarih vererek Elon Musk’ın planını resmen duyurdu: Saldırı olabililir! Türkiye'nin iki cevherine göz diktiler

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil, Türkiye'nin bor ve toryum madeni açısından çok zengin bir ülke olduğunu ve bu anlamda saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Elon Musk kimseyi sevmez. Parayı sever. Türkiye’den istediği bir şey var. O da bor. Lityum pilleri olmazsa arabaları yapamaz. ‘Türkiye’de ilk olacak bir şeylere imza atacak’ dedi. Yani bu boş değil. Lityum pillerini bordan üretecek bir fabrika üretecekler. 2022 Haziran ayına dikkat edin. Haziran önemli bir ay gibi duruyor. Büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda Türkiye’ye bir ziyaret daha yapacak. Tesis kurabilir. Bunlar benim öngörülerim. Temiz enerji adına bor ve toryumun önemi çok büyüdü. Türkiye'nin iki cevherine göz diktiler. Bu yüzden Türkiye’ye saldırılar artabilir. Dikkatli olmamız lazım. 2023'te ilginç şeyler olabilir. Türkiye ekonomik açıdan çok avantajlı bir konuma geçecek. Çin'in yerini aldık" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştu

Elon Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Elon Musk, birçok ABD’li ismi karşısına alıp Türk uydusunu uzaya gönderdi. Bunu karşılıklı ilişkiler için yaptı. Elon Musk, Haziran'a doğru Türkiye hamlesini yapabilir" demişti.

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