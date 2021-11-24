Haluk Özdil kimdir? Haluk Özdil nereli? Haluk Özdil kaç yaşında?

Haluk Özdil, 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra genç yaşta başladığı memuriyet yaşamı ile birlikte, çeşitli kamu kurumlarının dergilerine düzenli olarak yazılar yazmaya başlamıştır.

Haluk Özdil'in Ankara fotoğraf sanatçıları derneğinde başladığı fotoğraf uğraşı kendisine yurt içinde çeşitli ödüller getirmiş, yurt dışı yarışmalarında dört defa sergilenme hakkı kazanan "Arayış" isimli fotoğrafı Devlet Resim Heykel Müzesinin arşivlerinde yerini almıştır.

Haluk Özdil, 7 yıl sonra memuriyet hayatını bırakmış, İstanbul'a yerleşmiş ve ulusal başında çeşitli gazete ve dergilerde görev yapmıştır. 1995 yılından itibaren sektörel bazda yayınlar çıkaran bir grubun yayın yönetmeliğini yapmıştır. 2008 yılına kadar da bu görevine devam etmiştir. Haluk Özdil, daha sonra profesyonel çalışma yaşamını bırakarak yazmaya yönelmiştir.

Haluk Özdil kitapları

Isparta Uçağındaki Sır

On Dokuz & Atatürk Gerçeği Biliyordu

Kod 5

Reis’in Altı Saati & En Kritik Gece 15 Temmuz

Dijital Tapınak

Şarkısını Söylüyordu Deniz

Örümceğin Ayak İzi

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