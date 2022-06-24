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Gündem Haluk Özdil ‘İlan edecekler’ deyip dehşete düşüren açıklamayı yaptı: Ekim ayında öyle şeyler olacak ki...
Gündem

Haluk Özdil ‘İlan edecekler’ deyip dehşete düşüren açıklamayı yaptı: Ekim ayında öyle şeyler olacak ki...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ekim ayında dünya genelinde büyük bir küresel kıtlık felaketinin ilan edileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 18:01:00 - 2022-06-24 18:02:33
Haluk Özdil ‘İlan edecekler’ deyip dehşete düşüren açıklamayı yaptı: Ekim ayında öyle şeyler olacak ki...

Küresel güçlerin dünya üzerindeki sinsi planları devam ediyor. Kıtlık konusuna ilişkin uzman isimlerden peş peşe uyarılar gelirken, dünyanın birçok noktasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümleri yaşanıyor ve tarım arazileri yanıyor.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programına katılan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ekim ayını işaret ederek korkutan bir açıklamada bulundu.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda dünyayı büyük zora soktu. Ama Ukrayna’da büyük bir tahıl yok. Çin şu anda dışarıdan tahıl alıyor. Çünkü ihtiyacı var. Hindistan kendi halkının açlığı pahasına tahıl adımları atıyor. Eldeki stoklar 3 ay içerisinde bekleniyor. Ekim ayında bu gerçekleşecek. Ekim’de küresel bir kıtlık ilan edilecek. Salgının üzerine bunu yapacaklar. Zaten The Economist kapağında bu felaket olarak yansıtılıyor. Adamlar ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bu yapay bir kıtlıktır. Hindistan’da yüzlerce tarla yanıyor. Yakıyorlar. Türkiye’yi de yakıyorlar. Kaos istiyorlar. Gıdaya ulaşamazsan sokağa dökülürsün. Bunun için sahte kıtlığı felaket olarak insanlığın önüne sunacaklar. Dünyayı açlığa mahkum edecekler. Geçen bir yetkili, “300 milyar dolarlık sanayi üretimi yapıyoruz. 50 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyoruz. Aradaki fark çok büyük, sanayi daha önemli.” diyor. Hayır değil. Cıvata ve çivi yiyemeyiz. Halkın doyması gerekiyorsa sanayiden kısılması lazım.” dedi.

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Yorumlar

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Devlet felaket çığırtkanlığı yapan bu yaşlı bunağı durdursun artık. Vallahi içimiz karardı. Millet bunun yüzünden artık işede gitmeyecek nasılsa ölcez diye. Yeterin ya zaten fakirlikte zirve yaptık bide siz germeyin toplumu. Rtük uyuma gereğini yap.

1453

Buğday tarlalarını yakanları yakalayıp sorgulayacaksın sonrada boynunu vuracaksın. Bunu yapmaz isen daha çooook buğday tarlası yakarlar daha çoook orman yakarlar. Bizim idarecilerde "Türk adaletine güveniyorum" demekle kalıyorlar. Allah yar ve yardımcımız olsun.
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