Haluk Özdil 'Erimeye başladı' dedi ve kan dondurdu: Birçok kentimiz yok olacabilir

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, The Independent'ta çıkan küresel iklim felaketi haberini değerlendirdi.

Haluk Özdil'in yorumlamasına göre söz konusu gelişme sonrası Türkiye'den de kentlerin bulunduğu birçok şehir yok olacak.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Küreselcilerin bir yayın organı olan Independent’tan çarpıcı bir uyarı var. NASA bu yıl Antartika bölgesinde Roma büyüklüğünde bir buzul eridi. Florida'nın 100 katı kadar bir buzul ise erimek üzere. Bunun anlamı birçok kent sular altında kalacak. NASA tarafından önceden yayınlanan raporda, Türkiye'de de bazı illerimizin ismi geçiyordu. Akdeniz’e kıyısı olan illerimiz İzmir, Antalya ve İstanbul’un adı geçiyordu. Bütün bunlar yaşanırken Rusya kendi adına ambargo uyguladı. Kömüre kaçış başladı. Çin kömür kullanıyor. Zaten hava kirliliği en yüksek ülkelerden birisi olan Çin… Bu hava kirliliği buzulların erimesini hızlandırıyor. Bakın normal bir sudan bahsetmiyoruz. Denizlerin şehirleri işgal edeceği bir Nuh tufanından bahsediyoruz. İnanılmaz bir can kaybından bahsediliyor. Buna karşı nasıl bir önlem alıyoruz? Birçok ülke bu konuda çalışmalar yapıyor. İngiltere, bir su basmasına karşı kıyı kentlerine devasa büyüklüğünde bentler yapıyor. Çünkü İngiltere söz konusu felakette ilk yok olacak ülkelerden birisi. İspanya yine aynı şekilde çalışmalar yapıyor.