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Gündem Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor
Gündem

Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın Türkiye'ye yapacağı hamleyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:22:00 -
Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Elon Musk'ın Türkiye'de bor madenine ilişkin yatırım yapacağını öne sürdü.

Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil, Haziran ayına doğru Elon Musk'ın Türkiye'de bomba bir adım atacağını söyledi.

'Dünyada ilk kez açıklıyorum' diyen Haluk Özdil "Elon Musk, 'Türkiye'de ilk olacak anlaşma yapacağız' diyor ve bunu laf olsun diye söylemiyor. Belli ki Musk, Türkiye’nin bor madenine ilgi duyuyor. Bor madenine sevgi duysun. Türkiye bu işte kar ediyorsa kabul. Zaten Musk’ın araçları lityum pillerine muhtaç. Dünyada ilk kez bor madeninden lityum elde edildi. Bu da Kayseri’de yapıldı. Devletin bunun reklamını yapması lazım. Bu büyük bir olaydır. Lityum pilleri büyük ihtimalle Türkiye’de üretilecek ve büyük gelir elde etmemize imkan sağlayacak. Elon Musk’ın burada bir üretim tesisi üreteceğini düşünüyorum. Türkiye’de yürüdüğümüz her yerin altında bor madeni var. Dünyanın yüzde 90’ı burada. Bu zenginliğin içinde bu kadar zorluk çekmemiz gerçekten saçmalık. Elon Musk, birçok ABD’li ismi karşısına alıp Türk uydusunu uzaya gönderdi. Bunu karşılıklı ilişkiler için yaptı. Elon Musk, Haziran'a doğru Türkiye hamlesini yapabilir" ifadelerini kullandı.

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