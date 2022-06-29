Haluk Özdil bombayı patlattı: Hazır olun! Elektrik faturaları 10 liraya düşecek

Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübene giriyor. Atılacak bu milli üretim hamlesi Türkiye'ye eşik atlatacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmacı yazar Haluk Özdil, toryum hamlesi sonrası elektrik faturalarının 10 liralara kadar gerileyeceğini öne sürdü.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, "Şu an toryum adım adım hayata geçmeye başladı. 2007'de Engin Arık topraklarımızın zenginliğinden söz etmişti. İlerleyen yıllarda özellikle elektrik konusunda faydasını göreceğiz. Toryum toprak elementleri arasında. Çin ve Hindistan'da elektrik santralleri kuruldu. Bunlar toryum ile çalışıyor. Eskişehir'den güzel haberi aldık. Ankara yakınlarında bir üretim yeri açıklanabilir. Stratejik bir konu bu. Dünyanın ilk santraline imza atabiliriz. Elektrikten kaynaklı tüm maliyetler yüzde 1'e düşebilir. Bu porje hayata geçerse elektrik faturaları 10 liralara kadar düşebilir. Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'ne bakarsanız dünyadaki toryum miktarının yüzde 99'u ülkemizde. Kasıtlı olarak toryum konusunda zengin olmadığımız ifade ediliyor. Ama öyle değil" dedi.

Aylar öncesinden duyurmuştu

Sürekli olarak konuşmalarında toryum zenginliğine vurgu yapan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Mart ayında Türkiye'nin yaz aylarına doğru tarihi bir adım atacağını ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını söylemişti.

Eskişehir'deki keşfi Erdoğan duyurdu

Eskişehir'de, Çin'den sonraki 2'nci büyük rezerv keşfi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylikova ilçesi Kızılcaören Mahallesi'nde ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek üretim tesisinin kurulacağını açıkladı. Erdoğan'ın 'müjde' olarak duyurduğu nadir toprak elementi rezervi yaklaşık 7 bin nüfuslu Beylikova'nın yanı sıra Eskişehir'de de sevinçle karşılandı.