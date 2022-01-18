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Gündem Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar
Gündem

Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Microsoft kurucusu Bill Gates ile Tesla CEO'su Elon Musk ile ilgili gündeme oturacak iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:41:00 - 2022-01-18 16:46:37
Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 'Elon Musk'ın herkes ölmeli sözünün ardındaki kıyamet senaryosu' başlıklı videosunda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Haluk Özdil, Elon Musk ile Bill Gates'in satın aldıkları arazilerin altında yer altı şehirleri kurduğunu iddia etti.

Özdil yaptığı açıklamada, "Alp Dağları’nın altında kıyamet tohumları ambarlarından söz ediliyor. Türkiye’de çok büyük soğuk hava depoları var. Olası kıtlıklara karşı yapılıyor. Başka ülkeler de bunu yapıyor. Yaz sonrası meydana gelecek kıtlıktan sonra bunlar gündem gelebilir. Dünyayı yöneten şeytani akıl için Alp Dağları ile Himalaya Dağları’nın altında oldukları söyleniyor. Elon Musk ve Bill Gates gibi adamların bir yer, arazi satın alırken bulunduğu bölgedeki dağ ile birlikte satın aldıklarını biliyoruz. Bu dağların altında ne yaptıklarını bilmiyoruz? Elon Musk, geçen sene ‘kendimize derin yerler, tüneller, yerler kuruyoruz’ demişti. Kendilerine yer altı şehirleri kuruyorlar. Bunu Mars ve uzay boyutu var. Binlerce yıldır bir avuç kitle, insanları istedikleri gibi yönettiler. Bu bir kanlı bir oyun. Burada artık bir rant dönmüyor. Çağdaş firavunlar evrene yayılmak istiyorlar. Geçmişteki firavunlara rahmet okutuyorlar" dedi.

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