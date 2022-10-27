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Ekonomi Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek
Ekonomi

Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek

Enflasyon rakamının üzerinde zam yapılması beklenen asgari ücretle ilgili çok konuşulacak bir tahmin geldi. Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2023 yılındaki asgari ücretin 7100 ila 7300 lira arasında olacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:53:00 -
Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2023 yılındaki asgari ücreti için dikkat çeken bir rakamı işaret etti.

Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Haluk Özdil, piyasada bahsi geçen 9-10 bin liralara kıyasla ezber bozan bir tahmin yaptı.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Ben ekonomist değilim. Araştırmacı yazar olarak bazı analizler yapıyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. 2022’de yıllık gelir 9500 dolarmış. 2023’te ise 10 bin dolar belirtiliyor. 2023 için asgari ücret 7200-7300 dolar arasında zamlanacak. Yıl sonuna doğru dolar 21-22 bandına çıkacak gibi duruyor. 30-60 lira tabi ki olmayacak. Rakamlara baktığımızda, 2023 için asgari ücret 7100 ila 7300 lira olacaktır. Tabi bu ilk 6 ay için görülen rakam" dedi.

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