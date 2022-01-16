Haluk Özdil 1000 liradan altın alanlara 'dikkat' diyerek çağrı yaptı! Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmini olay
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özdil, altın fiyatlarının Mart ayını beklemeden 1000 lirayı göreceğini söyledi.
Altın fiyatlarında hem yükselişi hem de düşüşü doğru tahmin eden araştırmacı yazar Haluk Özdil, kişisel Youtube kanalından yeni bir video paylaştı.
Haluk Özdil, yeni tahmininde 'Altın Mart ayını beklemeyebilir' dedi.
Yüksek rakamlardan altın alanların içini rahatlatacak bir açıklama yapan Özdil, "20 Ocak'ta Merkez Bankası büyük ihtimalle stabil kalacak. Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz. Tarım ve gıda krizinden kaynaklı ABD'de enflasyon tırmanmaya devam edecek. Bu da altına yansıyacak" dedi.
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