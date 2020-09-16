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Gündem Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama
Gündem

Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent, Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı dövdüğü olayla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:53:00 -
Haluk Levent’ten Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklama

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen şarkıcı Halil Sezai sosyal medyadan tepki görmeye devam ediyor.

‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok’ diyen Helal Sezai, yaşlı adamı darp ettiği olayı anlattı.

Yönetmeni Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple Youtube programı çektiklerini belirten Sezai, yaşlı adam tarafından tahrik edildiğini söyledi.

67 yaşındaki adamın yönetmeni ile arasında problem olduğunu söyleyen Halil Sezai, sürekli ana bacı küfürler yediğini, sabrettiklerini ve en sonunda da olayın darba doğru gittiğini söyledi.

'Yanında olacağız'

AHBAP Platformunun kurucusu şarkıcı Haluk Levent de Halil Sezai’nin olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AHBAP Platformu olarak harekete geçtiklerini ifade eden Haluk Levent, “Bu konuyla ilgili amcaya ulaşacağız. Durumu yok ise ve kendisi de isterse AHBAP Platformu olarak davasında yanında olacağız” dedi.

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