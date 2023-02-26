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Gündem Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu
Gündem

Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:06:00 -
Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Levent, paylaşımında, "Günlerdir günde 3 ya da 4 saat uyumuşluğum var. Erken uyumuşum.

Kalktım. Ortalık yerle bir.
Ahbap ekibi ile görüştüm.
Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar.
Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar.
Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın!
Sabah 10.30 u bekleyelim" dedi. 

 
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Yorumlar

Nur

Ne sizi ne ahbaplığınızı istemiyoruz ne dolap çeviriyorsanız Allah başınıza geçirsin inşallah devlete kurulan tuzak türk milletine kurulmuş tuzaktır bize devletimize gem vuramayacaksınız vurdurtmayacaz inşallah
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