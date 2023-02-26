Haluk Levent'ten flaş açıklama! Resmen duyurdu
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Levent, paylaşımında, "Günlerdir günde 3 ya da 4 saat uyumuşluğum var. Erken uyumuşum.
Kalktım. Ortalık yerle bir.
Ahbap ekibi ile görüştüm.
Süreci anlatan durumu şu anda tek tek adım raporluyorlar.
Sabah 10.30’da açıklama yapacaklar.
Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmasın!
Sabah 10.30 u bekleyelim" dedi.
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