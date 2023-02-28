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Medya Haluk Levent’in faturaları ve Kızılay çadırları
Medya

Haluk Levent’in faturaları ve Kızılay çadırları

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, manipülasyon ve dezenformasyonu âdet haline getiren bir kısım zevatın hedef tahtasına oturttuğu Kızılay'ı savundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 13:38:00 -
Haluk Levent’in faturaları ve Kızılay çadırları

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, manipülasyon ve dezenformasyonu âdet haline getiren bir kısım zevatın hedef tahtasına oturttuğu Kızılay'ı savundu.

Çelik, “Kızılay’ın iştiraki olan şirket eliyle çadır üretip, Birleşmiş Milletler dahil tüm dünyaya satması önemli bir yatırım.

Kızılay 155 yıldır çok iyi yaptığı çadır dikimini yatırıma dönüştürmüş. Derneğe gelir kapısı yapılmış. Tabii ki de parayla satacak. Basite indirgemek istemiyorum lakin Kızılay iştiraklerinden bir şirketin soda üretip satması ile diğer iştirakinin çadır dikip satması aynı şeydir. Hepsinin bir yatırımı, işletmesi, fabrikası ve kazancı var. Bunlar çok normal” görüşünü dile getirdi.

 
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