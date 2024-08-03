Haluk Levent'i Arap kökenli olduğu için linç etmişlerdi! 'Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim!'

Adana Araplarından olan Haluk Levent, İzmir marşı okur iken makul Filistin davasını savunur iken aynı kitle tarafından 'Arapçı' olmakla itham edilmeye başladı. Levent, sosyal medya hesabından 'Filistin' paylaşımında bulundu. Levent, "Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Her fırsatta Filistin'e destek paylaşımlarında bulunan Sanatçı Haluk Levent, son iletisinde de desteğini devam ettirdi.

HALUK LEVENT'TEN FİLİSTİN'E DESTEK PAYLAŞIMI

"Vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlık bu gaddarlığa bu zulme ses çıkarmalı" diyen Levent, "Konu Arap-Türk konusu değil, konu yaşadığımız dünyada bir vicdan konusudur. Konu anti emperyalizmdir. Konu siyonizmdir" ifadelerini kullandı.

Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde;

"Not : bazı arkadaşların dikkatine. Turgut Özal hükümetinde de, Ecevit hükümetinde de, Mesut Yılmaz hükümetinde de, Tansu Çiller hükümetinde de Ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim.

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1967 de İsrail’in Batı Şeria ve Golan tepelerine girmesini anlatan, Colonel Bagshot‘un Six day war şarkısı ile büyüdüm.

"VİCDAN VE MERHAMET SAHİBİ TÜM İNSANLIK BU GADDARLIĞA BU ZULME SES ÇIKARMALI"

Ben Cumhuriyetçiyim. Ben Atatürkçüyüm. Bu özellikleri taşıyorum diye Filistin’e “arap ırkı” gözüyle bakmam bakamam. Bakarsam insan olamam. Ben Arap yarım adasının ülkelerinin yönetimlerinden hiç ama hiç haz etmem. İkiyüzlü yönetimlerinden de haz etmem. Ama orada mazlum çocuklar varsa ırkına bakmam! Bakarsam insan olamam!

Çocuğun ırkı yoktur. Siyahtır, sarıdır, beyazdır. Unutmayın bütün çocukların tek bir ırkı vardır. “Melek ırkı” dır. Vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlık bu gaddarlığa bu zulme ses çıkarmalı. Konu Arap-Türk konusu değil, konu yaşadığımız dünyada bir vicdan konusudur. Konu anti emperyalizmdir. Konu siyonizmdir."