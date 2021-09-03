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Dünya Haluk Levent’e Rus Kızılordu Korosu’ndan mesaj
Dünya

Haluk Levent’e Rus Kızılordu Korosu’ndan mesaj

Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu, koronavirüse yakalanan Haluk Levent için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:36:00 - 2021-09-03 16:38:31

Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan şarkıcı Haluk Levent için Rus Kızılordu Korosu’ndan ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınlandı.

Gelecek ay Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ile Rusya’da yapılması planlanan "Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları" konserleri için başkent Moskova’ya gitmeyi planlayan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle konser provaları için gitmeyi planladığı Moskova seyahatini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Haluk Levent'e 'geçmiş olsun' mesajı

Koronavirüse yakalanan Haluk Levent’e Rusya’dan destek mesajı geldi. Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından Türkçe yayınlanan mesajda, "Büyük geçmiş olsun Haluk Levent. Sağlık dileriz. Konserde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi. Görüntülerde geçmiş olsun mesajının ardından ise Rus Kızılordu’nun en popüler şarkısı olan "Kalinka" şarkısı söylendi.

Rus Kızılordu Korosu’nun yayınladığı mesajın ardından yine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlayan şarkıcı Haluk Levent ise, "Covid-19 olduğumdan dolayı Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim" dedi.

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