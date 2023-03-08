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Medya Haluk Levent ve Deniz Akkaya olayında yeni gelişme
Medya

Haluk Levent ve Deniz Akkaya olayında yeni gelişme

Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddiaları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda dava açılırsa Akkaya, tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası alabilir. Akkaya, Levent'in dolandırıcı olduğunu iddia etmişti. Levent ise suçlamaları reddederek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, Akkaya'nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 23:04:00 -
Haluk Levent ve Deniz Akkaya olayında yeni gelişme

Deniz Akkaya hakkında AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddiları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı. Soruşturma davaya dönüşürse Akkaya, tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ABD'de kara para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'la bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunmuştu. Akkaya, Levent'i dolandırıcı olmakla suçlamıştı.

Soruşturma açıldı

Akkaya'nın suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

Dava açılırsa 13 yıla kadar hapsi istenecek

Savcılık, bu soruşturma kapsamında Deniz Akkaya'nın ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazdı. Savcılık dava açarsa Deniz Akkaya, 5 ayrı suçtan toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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